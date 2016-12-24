В столице Мордовии в этом году начнется расчистка почти 6-километрового участка русла реки Саранки

10 марта Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в 26-м заседании Бассейнового совета Верхневолжского бассейнового округа, состоявшемся в Саранске. Участники обсудили вопросы водопользования, защиты населения и объектов различного назначения от негативного воздействия вод, а также действующую законодательную базу и контрольно-надзорную деятельность в соответствующей сфере.

Приветствуя участников, Глава Мордовии подчеркнул важность проведения совета в таком составе: «Все участники – специалисты в своей области, поэтому работа будет продуктивной. Мы активно привлекаем федеральные средства и направляем их на сохранение ресурсов, снижение антропогенного воздействия. Это говорит о четкой государственной политике. И здесь особенно важна роль специалистов – для грамотной расстановки приоритетов». Артём Здунов отметил, что Мордовия всегда готова стать площадкой для проведения подобных мероприятий.

Руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления Александр Баринов затронул три направления деятельности ведомства: предстоящее весеннее половодье, определение зон затопления и подтопления, реализацию водохозяйственных мероприятий и предоставления права пользования водными объектами для рыбоводства. Он отметил значимость проведения всех необходимых превентивных мер в предпаводковый период, рассказал о реализации проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в рамках нацпроекта «Экология».

В Мордовии разработана и получена госэкспертиза по трем проектам. К реализации двух из них приступили в прошлом году – это расчистка русла реки Мокша в Краснослободском и Ковылкинском районах, протяженностью 5 и 12 км соответственно. В этом году работы продолжаются. Кроме того, в текущем году начнется расчистка почти 6-километрового участка русла реки Саранки в столице региона.

Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Алексей Ларькин рассказал, что на территории республики насчитывается около 1,5 тысяч водотоков, общей протяженностью более 9 тысяч км. Это малые, средние и крупные реки. В Мордовии на территориях с неблагоприятным воздействием вод проживает около 53 тысяч человек, 254 км русел требуют увеличения пропускной способности.

«С 2007 года за счет средств федерального бюджета проведена расчистка 60 км русел рек. Эти противопаводковые мероприятия положительно отразились на 10 тысячах жителей региона, проживающих в опасных зонах. В 2021 году проведено 10 мероприятий на 92 млн рублей по восстановлению границ зон подтопления в 54 населенных пунктах, из них 64 млн выделено по проекту «Сохранение уникальных водных объектов», - отметил Алексей Ларькин.

В 2022 году также запланировано 10 мероприятий с финансированием в 78 млн рублей. Они позволят улучшить состояние русел рек общей протяженностью 23 км, а также сделать благоприятными условия проживания около 15 тысяч человек.

Один из приоритетных проектов, запланированных на текущий год - очистка русла реки Саранки, пристальное внимание этому водному объекту уделяют и общественные организации Мордовии. Работы начнутся в июне. Алексей Ларькин отметил, что проект требует особого подхода. Мониторинг показал, что после проведения расчистки русла, Саранке необходимо проведение берегоукрепительных работ.

На тему предстоящего паводка Глава Мордовии сообщил следующее: «Мы заложили все необходимые средства и подготовили комплекс противопаводковых мероприятий, МЧС работу ведет. Этот вопрос находится на особом контроле у глав районов. Превентивные меры позволят снизить негативные последствия паводка. Очень важно для нас, что Бассейновый совет проходит именно в Саранске. Много специалистов, которые занимаются этими вопросами каждый день – все компетенции собрались и делятся опытом в столице Мордовии!».

Руководитель Верхне-Волжского бассейнового водного управления Александр Баринов поблагодарил за проведение мероприятия в очном формате. - «Мордовия очень активно участвует практически во всех федеральных программах. В регионе отремонтировано 28 гидротехнических сооружений, на что федеральным бюджетом выделено около 370 млн. рублей. Сейчас принимает участие в реализации нацпроекта. Практически по всей протяженности реки Мошки, а это 320 км, проведены дополнительные обследования, определены участки, на которых необходимо провести мероприятия программы, часть из которых успешно осуществляются».