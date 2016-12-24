Студенты МГПУ им. М. Е. Евсевьева завоевали медали чемпионата Российского студенческого спортивного союза

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С 9 по 12 марта в Ярославле проходит чемпионат Российского студенческого спортивного союза по легкой атлетике (в помещении). В первый день соревнований студенты МГПУ им. М. Е. Евсевьева заняли призовые места в спортивной ходьбе на дистанции 5 км.
Мужчины:
1 место – Сергей Широбоков, студент 3 курса факультета физической культуры (установил рекорд соревнований и личный рекорд);
3 место – Александр Гарин, студент 1 курса факультета физической культуры.
Женщины:
1 место – Рейхан Каграманова, студентка 2 курса факультета физической культуры;
2 место – Дарья Голубечкова, студентка 2 курса факультета физической культуры.
Кроме того, в рамках турнира мужчины и женщины будут бороться за награды в беге на 60 м, 60 м с барьерами, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 2000 м с/п, 3000 м и эстафете 4х200 м, тройных прыжках, прыжках с шестом, прыжках в длину, прыжках в высоту и толкании ядра.
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В столице Мордовии пройдет X Национальый чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и состоится форум движения
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