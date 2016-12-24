Информация о непозволительных действиях российских военных по отношению к мирному населению Украины регулярно распространяются в проукраинских пабликах в соцсетях и каналах в мессенджерах, а также через западные СМИ.

«Мы призываем Кремль немедленно позволить украинскому гражданскому населению безопасно покинуть населенные пункты, которые находятся под осадой», – недавно заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

Однако, как сообщает сайт войнасфейками.рф, палки в колеса собственным жителями ставит правительство Украины.

Российские войска ежедневно открывают гуманитарные коридоры и объявляют режим тишины. О них заблаговременно сообщают украинской стороне, профильным структурам ООН, ОБСЕ и Международному Комитету Красного Креста. Но эвакуации людей по безопасным маршрутам препятствует киевское правительство и местные бандформирования. Украина выдвигает абсурдные требования по гуманитарным коридорам, отвергая большинство предложенных маршрутов. Об эвакуации и маршрутах «забывают» рассказать населению городов. А местные боевые формирования пресекают любые попытки жителей выбраться из города.

Но США требовать обеспечения эвакуации от Украины почему-то не собирается.