В налоговой службе Мордовии расскажут о мерах поддержки бизнеса и граждан в условиях санкций

Меры поддержки
На сессии Госсобрания Мордовии принято решение об отмене транспортного налога для многодетных семей
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия сообщает, что 15 марта в 11.00 в режиме видеоконференции проводятся очередные публичные обсуждения по следующим вопросам:
1. О принятых с 1 марта 2022 г. и запланированных мерах поддержки бизнеса и граждан в условиях санкций;
2. Налог на прибыль организаций. Изменения законодательства. Актуальные вопросы;
3. Налог на имущество организаций. Изменения законодательства. Движимое и недвижимое имущество.
Участие в мероприятии бесплатно. Ссылка для регистрации: https://vksnp1.nalog.ru/conference/vebinar-15-03-2022..
Если у Вас есть вопросы по теме публичных обсуждений, просим направить их не позднее 14.03.2022 на адрес электронной почты nalogi13@mail.ru.
Поделиться в соц. сетях:
На сессии Госсобрания Мордовии принято решение об отмене транспортного налога для многодетных семей
Это единственное предприятие в Мордовии, где занимаются водоплавающей птицей
Артём Здунов провел с членами Правительства совещание по развитию новых инвестиционных ниш
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в итоговой коллегии Министерства здравоохранения Мордовии
Глава Мордовии поздравил женщин с праздником и вручил награды
В поддержку экономики Мордовии в МГУ им. Н.П. Огарева будут созданы пять лабораторий
Глава Мордовии оценил итоги работы промышленной сферы республики
В столице Мордовии пройдет X Национальый чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и состоится форум движения
Артём Здунов возглавил антикризисный штаб по поддержке устойчивости экономики Мордовии
В Мордовию начал поступать новый препарат Эсперавир® для лечения коронавирусной инфекции