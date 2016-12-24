В налоговой службе Мордовии расскажут о мерах поддержки бизнеса и граждан в условиях санкций

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия сообщает, что 15 марта в 11.00 в режиме видеоконференции проводятся очередные публичные обсуждения по следующим вопросам:

1. О принятых с 1 марта 2022 г. и запланированных мерах поддержки бизнеса и граждан в условиях санкций;

2. Налог на прибыль организаций. Изменения законодательства. Актуальные вопросы;

3. Налог на имущество организаций. Изменения законодательства. Движимое и недвижимое имущество.

Участие в мероприятии бесплатно. Ссылка для регистрации: https://vksnp1.nalog.ru/conference/vebinar-15-03-2022..

Если у Вас есть вопросы по теме публичных обсуждений, просим направить их не позднее 14.03.2022 на адрес электронной почты nalogi13@mail.ru.