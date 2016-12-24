В Мордовии федеральные продуктовые магазины ограничили отпуск товаров в одни руки

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Крупнейшие федеральные и региональные торговые сети приняли решение ввести ограничение на объем продажи социально-значимой продукции в одни руки. В Мордовии они представлены такими брендами, как «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток». Это было сделано с целью минимизировать риски продажи таких категорий товаров «перекупщиками».
Как сообщает Минэкономики РМ, уже были зафиксированы случаи, когда товары из категории социально-значимой продукции, на которые введена ограниченная наценка, единовременно приобретались в очевидно большем, чем нужно для частного потребления, объеме для последующей перепродажи. Для того, чтобы не нарушать логику выработанных продуктовыми ритейлерами и органами власти решений и гарантировано обеспечить гражданам возможность приобрести доступные продукты, сети предложили дать им возможность, руководствуясь реальной ситуацией, при необходимости ограничивать отпуск некоторых товаров с минимальной наценкой в одни руки.
В Мордовии это ограничение продуктовых ритейлеров затронуло несколько позиций. В популярных продуктовых магазинах в рамках одной покупки можно приобрести не более 5 единиц одного товара - речь идет о сахаре, гречневой крупе и тушках курицы.
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