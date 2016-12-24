В Саранске люди с ограниченными возможностями здоровья смогут заниматься спортивной и любительской рыбалкой

На одном из водоемов Саранска для маломобильных групп населения появится площадка для рыбалки Это стало возможным благодаря Президентскому гранту, который выиграл Олимпийский Совет Мордовии на реализацию проекта «Рыбалка без границ».

Вопрос создания доступной среды на одном из водоемов города Глава Саранска обсудил с представителями Олимпийского Совета Мордовии. Инициаторы проекта «Рыбалка без границ» рассказали Игорю Асабину, что два года добивались получения гранта, последняя попытка оказалась успешной. Часть средств гранта будут направлены на организацию помостов на водоеме, часть - на организацию рыболовных турниров и итогового фестиваля.

Кроме этого, на площадке планируется оборудовать пункты бесплатного проката рыболовного инвентаря, будут проводить обучающие вебинары. Представители Олимпийского Совета Мордовии также сообщили, что в феврале этого года весь необходимый спортивный инвентарь и материалы закуплены.

В результате реализации проекта люди с ограниченными возможностями здоровья смогут комфортно и безопасно заниматься своим любимым хобби – спортивной и любительской рыбалкой, которое станет еще и отличным средством для реабилитации.

Мэр Саранска отметил значимость этого проекта и обещал ему полную поддержку со стороны муниципальных властей. По итогам встречи, Игорь Асабин дал поручение профильному структурному подразделению Администрации Саранска эффективнее взаимодействовать с инициативной группой «Рыбалки без границ».