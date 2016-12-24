С начала спецоперации на Украине Мордовию стали чаще «минировать» ложными сообщениями из-за границы

С начала проведения специальной военной операции на территории Украины в Мордовии участились случаи анонимных сообщений об угрозах совершения террористических актов. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по РМ.



За указанный период сотрудниками УФСБ и МВД по РМ зафиксировано 8 сообщений с анонимных электронных почтовых ящиков о якобы заложенных взрывных устройствах в местах массового пребывания людей.



Специалистами-взрывотехниками Управления Росгвардии и кинологами МВД по РМ проведен осмотр указанных в рассылках адресов. Подозрительных и опасных предметов не обнаружено.



Установлено, что ip-адреса отправителей зарегистрированы на территориях иностранных государств (Польша, США, Германия).



В настоящее время проводятся мероприятия по розыску лиц, причастных к массовому распространению заведомо ложных сообщений с угрозами совершения террористических актов.



К сведению: уголовная ответственность за указанное деяние предусмотрена ст. 207 УК РФ, по которой обвиняемым грозит наказание в виде штрафа до 1 миллиона рублей, ограничения свободы или принудительных работ сроком до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 8 лет.



В 2021 году сотрудниками УФСБ и МВД по РМ было зарегистрировано 19 заведомо ложных сообщений об актах терроризма, по которым следственными органами региональной полиции возбуждено 3 уголовных дела по ч. 2 ст. 207 УК РФ, установлены 6 исполнителей.



Все сообщения носили заведомо ложный характер, взрывных устройств и взрывчатых веществ в ходе осмотров мест происшествия не обнаружено.



Объектами потенциальной угрозы совершения террористического акта выступали здания органов государственной власти и местного самоуправления, образовательных учреждений, объекты промышленности, транспортной инфраструктуры и торгово-развлекательных центров.



Так, в сентябре 2021 года в Дежурную часть МВД по РМ позвонил мужчина и передал сообщение о якобы совершенном подрыве жилого дома. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что звонок совершил 37-летний житель г. Саранска. По данному факту гражданин привлечен к административной ответственности.



В ноябре 2021 года в чате одного из пабликов «Вконтакте» пользователь разместил сообщение о возможном теракте в отношении республиканского госучреждения. Правоохранители выяснили, что отправителем сообщения является временно неработающий 25-летний житель г. Саранска, разместивший сообщения в качестве шутки. Молодой человек был привлечен к административной ответственности.



Также в ноябре 2021 года на номер единой дежурно-диспетчерской службы «112» позвонил мужчина с явными признаками алкогольного опьянения и сообщил о захвате заложников в одном из населенных пунктов региона.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что звонок совершил 38-летний житель Лямбирского района РМ в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина привлечен к административной ответственности.



В декабре в службу «112» поступило сообщение от мужчины о серии ограблений и взрывов в офисах одной из финансовых компаний г. Саранска. Оперативно-следственной группой УФСБ во взаимодействии со специалистами-взрывотехниками Управления Росгвардии и кинологами МВД по РМ был проведен осмотр служебных помещений организации. Предметов, похожих на взрывчатые устройства, не обнаружено.



Установлено, что анонимный звонок совершил 21-летний житель региона. Молодой человек задержан. Он пояснил, что совершил заведомо ложное сообщение об акте терроризма из хулиганских побуждений. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Ведется следствие.