В Музее Эрьзи пройдет презентация интерактивного урока «История Родины в творчестве Александра Булычева»

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9 марта в 15:00 музей Эрьзи совместно с региональной общественной культурно-просветительской организацией «Дом дружбы народов Республики Мордовия» проводит презентацию интерактивного музейного урока, совмещенную с экскурсией по ретроспективной выставке «Александр Булычев. Истоки». Мероприятие пройдет в главном здании музея (ул. Коммунистическая, 61).
К участию приглашаются учителя общеобразовательных учреждений г. Саранска по предметам: история и культура Мордовского края, рисование/изобразительное искусство. По завершении презентации педагоги получат методические материалы к уроку, которые смогут использовать в образовательном процессе (при изучении истории и культуры родного края, выдающихся личностей РМ, отечественных художников)
Интерактивный музейный урок «История Родины в творчестве художника Александра Булычева» был разработан в рамках реализации проекта «Наследие художника Александра Булычева», поддержанного Фондом президентских грантов. Целевая аудитория проекта – учащиеся общеобразовательных учреждений, ДХШ и ДШИ г. Саранска и Республики Мордовия.
Мероприятие проводится бесплатно. Количество участников ограничено. Необходима предварительная запись по телефону: 8 (8342) 47-62-33.
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