Артём Здунов подписал соглашение о сотрудничестве Мордовии и Российской федерации прыжков в воду

5 марта в Доме Республики состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между общероссийской общественной организацией «Российская федерация прыжков в воду» и Республикой Мордовия.



Подпись под документом, который станет основой для совместной работы по популяризации прыжков в воду, не только в Мордовии, но и России, а также поможет определять приоритетные направления развития в дальнейшем, поставили Глава Республики Мордовия Артём Здунов и президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.



Стороны отметили положительное влияние сотрудничества на создание условий для укрепления здоровья жителей региона. Взаимодействие позволит организовывать и проводить на территории республики спортивные мероприятия межрегионального, всероссийского и международного уровней, а также тренировочные мероприятия, в том числе с участием спортивных сборных команд России. Кроме того, в рамках соглашения будет оказываться содействие в подготовке резерва спортсменов по прыжкам в воду в Мордовии, реализации дополнительных профессиональных программ для развития кадрового потенциала физкультурно-спортивных организаций.



Артём Здунов сказал: «Для нас очень важно, что первый кубок проведен в Мордовии. Сейчас это сделать было особенно важно и непросто – привезти в Саранск ведущих спортсменов, олимпийских чемпионов, не только российских, но и из сопредельных государств, выстроить планы на будущее. Это большой труд, большой вызов, на который вы пошли и четко реализуете его. Надеюсь, проведем много совместных мероприятий в Мордовии и в России!».



Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин, поблагодарил Главу Мордовии за сотрудничество и поддержку, назвав вчерашнее открытие в Саранске кубка по прыжкам в воду – историческим событием. «Уверен, что соглашение будет способствовать развитию этого вида спорта в регионе, особенно в детско-юношеском составе. Мы подготовим предложения по мероприятиям. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество!»



Напомним, накануне в саранском Дворце водных видов спорта Артём Здунов открыл первый кубок Евразийских стран по плаванию, в борьбу за медали которого вступили 50 спортсменов из четырех стран – России, Армении, Республик Беларуси и Узбекистана. С инициативой проведения турнира выступили Российская Федерация прыжков в воду и Министерство спорта и молодежной политики Мордовия. Планируется, что соревнования будут проводиться ежегодно в разных городах России и Евразии.