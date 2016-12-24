Артём Здунов подписал соглашение о сотрудничестве Мордовии и Российской федерации прыжков в воду

Мозговой центр
В поддержку экономики Мордовии в МГУ им. Н.П. Огарева будут созданы пять лабораторий
5 марта в Доме Республики состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между общероссийской общественной организацией «Российская федерация прыжков в воду» и Республикой Мордовия.
Подпись под документом, который станет основой для совместной работы по популяризации прыжков в воду, не только в Мордовии, но и России, а также поможет определять приоритетные направления развития в дальнейшем, поставили Глава Республики Мордовия Артём Здунов и президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.
Стороны отметили положительное влияние сотрудничества на создание условий для укрепления здоровья жителей региона. Взаимодействие позволит организовывать и проводить на территории республики спортивные мероприятия межрегионального, всероссийского и международного уровней, а также тренировочные мероприятия, в том числе с участием спортивных сборных команд России. Кроме того, в рамках соглашения будет оказываться содействие в подготовке резерва спортсменов по прыжкам в воду в Мордовии, реализации дополнительных профессиональных программ для развития кадрового потенциала физкультурно-спортивных организаций.
Артём Здунов сказал: «Для нас очень важно, что первый кубок проведен в Мордовии. Сейчас это сделать было особенно важно и непросто – привезти в Саранск ведущих спортсменов, олимпийских чемпионов, не только российских, но и из сопредельных государств, выстроить планы на будущее. Это большой труд, большой вызов, на который вы пошли и четко реализуете его. Надеюсь, проведем много совместных мероприятий в Мордовии и в России!».
Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин, поблагодарил Главу Мордовии за сотрудничество и поддержку, назвав вчерашнее открытие в Саранске кубка по прыжкам в воду – историческим событием. «Уверен, что соглашение будет способствовать развитию этого вида спорта в регионе, особенно в детско-юношеском составе. Мы подготовим предложения по мероприятиям. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество!»
Напомним, накануне в саранском Дворце водных видов спорта Артём Здунов открыл первый кубок Евразийских стран по плаванию, в борьбу за медали которого вступили 50 спортсменов из четырех стран – России, Армении, Республик Беларуси и Узбекистана. С инициативой проведения турнира выступили Российская Федерация прыжков в воду и Министерство спорта и молодежной политики Мордовия. Планируется, что соревнования будут проводиться ежегодно в разных городах России и Евразии.
Поделиться в соц. сетях:
В поддержку экономики Мордовии в МГУ им. Н.П. Огарева будут созданы пять лабораторий
Новый портал станет источником проверенной, официальной и оперативной информации
В Саранске прошла пресс-конференция по заболеваемости коронавирусом в Мордовии
Глава Мордовии поздравил женщин с праздником и вручил награды
В Мордовию начал поступать новый препарат Эсперавир® для лечения коронавирусной инфекции
Артём Здунов провел с членами Правительства совещание по развитию новых инвестиционных ниш
Это единственное предприятие в Мордовии, где занимаются водоплавающей птицей
В Мордовии первоклассников отправляют на дополнительные каникулы с 7 февраля
Артём Здунов обсудил с представителями Совета Федерации вопросы эффективного использования наследия ЧМ-2018
Состоялось заседание регионального оперативного штаба по противдействию коронавирусу