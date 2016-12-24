Глава Мордовии внес изменения в Указ о мерах по противодействию коронавирусной инфекции

По итогам заседания регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, состоявшегося 3 марта, Артём Здунов подписал изменения в соответствующий Указ Главы Мордовии.

Принято решение:

- отменить ограничения о запрете нахождения несовершеннолетних лиц в зданиях торговых центров без сопровождения родителей;

- возобновить деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров при условии соблюдения режима дезинфекции в помещениях;

- отменить QR-коды, в том числе при посещении торговых центров;

- отменить соблюдение гражданами социальной дистанции.

Ношение масок и проведение дезинфекционной обработки остаются в силе.

Изменения в соответствующий Указ Главы Мордовии вступают в силу со дня его подписания – 4 марта.



С полным текстом Указа можно ознакомиться по ссылке ниже.

https://e-mordovia.ru/upload/iblock/375/l1uezdiccw671xik61oiwk97h7iurnzw/74_UG.pdf