В Саранске организатор совместных закупок в интернете получила условный срок за мошенничество

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Как сообщает МВД по РМ, в Саранске организатор совместных закупок в интернете признана судом виновной в совершении мошенничеств на общую сумму более 100 тысяч рублей.
Речь идет о 31-летней жительнице села Атемар Светлане Захаровой. Молодая женщина завела в социальных сетях кучу страниц под вымышленными именами и принимала заказы на поставку товаров по предоплате. Эта особа «окучивала» в основном женщин с детьми своей же возрастной категории.
«Она принимала в социальной сети от клиентов заказы и просила их полностью оплатить. Время шло, но ни товара, ни денег клиенты так и не получали, - рассказал в свое время в ходе онлайн-брифинга оперуполномоченный по особо важным делам отдела УУР МВД по РМ Дмитрий Костькин. - Кому-то она говорила, что товар скоро поступит, просила немного подождать, а потом обещала вернуть деньги. Некоторым даже возвращала небольшие суммы».
В социальных сетях стали появляться сообщения, призывающие проявлять осторожность при размещении заказов у изворотливой особы. А через некоторое время в полицию с заявлениями потянулись обманутые покупатели. От действий злоумышленницы пострадали 15 человек, общая сумма причиненного ущерба составила более 100 тысяч рублей.
Оперативники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемой. В 2017 году суд уже выносил Захаровой приговор за аналогичные «фокусы» - тогда она отделалась исправительными работами.
Сама жительница Атемара свою вину признала еще на этапе следствия и даже обещала возместить потерпевшим ущерб. В итоге, суд ей отмерил 2 года лишения свободы условно.
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