УФССП России по Мордовии организована «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции

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Завтра, 4 марта, в Управлении ФССП по Республике Мордовия состоится «горячая линия» по вопросам коррупционных проявлений со стороны сотрудников органа принудительного исполнения.
По телефону «горячей линии» граждане и представители организаций, стороны исполнительного производства, посетители структурных подразделений службы судебных приставов могут сообщить сведения о признаках готовящихся либо совершенных должностными лицами Управления преступлениях, в частности: о превышении должностных полномочий, злоупотреблении должностными полномочиями, самоуправстве, присвоении и растрате, вымогательстве, получении взятки, мошенничестве, служебном подлоге, причинении имущественного ущерба, халатности, а также об иных фактах нарушения законных прав граждан и организаций.
По каждому обращению, содержащему информацию о совершении работниками Управления проступков или иных случаях, нарушающих действующее законодательство, в обязательном порядке проводятся проверки и принимаются срочные меры по выявлению и устранению правонарушений.
«Если Вы располагаете информацией о действиях сотрудников органа принудительного исполнения, связанных с нарушением антикоррупционного законодательства, сообщите об этом по телефону 8 (8342) 29-70-13. Звонки будут приниматься с 09.00 до 13.00», - сообщают в пресс-службе УФССП России по Республике Мордовия.
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