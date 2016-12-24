Глава Мордовии сообщил о гибели во время спецоперации на Донбассе уроженца ардатовского села

Глава Мордовии Артём Здунов на своей странице в инстаграм сообщил о гибели уроженца республики во время спецоперации на Донбассе. - «Горестное событие. При выполнении боевой задачи во время спецоперации по оказанию помощи народным республикам на Донбассе погиб наш земляк, уроженец ардатовского села Чукалы Виктор Исайкин. Ему было 40 лет. Виктор Иванович - кадровый военный, полковник. Свою жизнь он посвятил беззаветному служению России и до конца остался верным воинской присяге.



Глубоко соболезную родным и близким. Вечная память герою».



