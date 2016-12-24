Общественная палата Мордовии обращается с просьбой поддержать Открытое обращение лидеров и активистов российских НКО

Многие руководители общественных организаций и гражданские активисты России уже выразили поддержку курсу Президента и призвали к объединению всех общественных сил.



Вместе с Президентом и страной!

Открытое обращение лидеров и активистов российских НКО

«В сердце каждого из нас с детства есть различение того, что такое добро и зло, что такое Родина, что такое справедливость.

Справедливость — это когда те, кто виновен в восьмилетних обстрелах мирных жителей Донбасса, наказаны.

Справедливость — это когда те, кто унижал, пытал и убивал простых людей лишь за то, что они хотели свободно говорить на родном языке, получают возмездие.

Справедливость — это защитить святую память о Подвиге наших предков, сломивших ценой миллионов жизней хребет нацистсткой гидре.

Мы, руководители общественных организаций, гражданские активисты, поддерживаем курс нашего Президента и призываем к объединению всех общественных сил.

Мы выражаем безусловную поддержку нашим мужественным защитникам — солдатам и офицерам Вооруженных сил России, ополченцам и военнослужащим Донецкой и Луганской народных республик.

Мы призываем все здоровые силы на нашей братской Украине отринуть страх и выступить против незаконного националистического режима, годами стравливавшего наши братские народы, реабилитировавшего фашизм и осквернявшего память наших дедов, проливавших кровь за общую Победу.

Вынужденное и мужественное решение Верховного главнокомандующего России и действия Вооруженных сил Российской Федерации несут конец восьмилетней войне на Донбассе и одновременно предотвращают третью мировую, ядерную войну, показавшую свои очертания после объявления режимом В. Зеленского о планах по выходу Украины из Будапештского меморандума об отказе от ядерного оружия.

Россия войну не начинает. Россия войну заканчивает».



Если вы представляете общественную организацию, призываем вас присоединиться к открытому письму. Для этого пройдите по ссылке и заполните онлайн-форму - https://forms.yandex.ru/u/621bac4b3fbbe6feb2610093/