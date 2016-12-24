Общественная палата Мордовии обращается с просьбой поддержать Открытое обращение лидеров и активистов российских НКО

Меры поддержки
На сессии Госсобрания Мордовии принято решение об отмене транспортного налога для многодетных семей
Многие руководители общественных организаций и гражданские активисты России уже выразили поддержку курсу Президента и призвали к объединению всех общественных сил.
Вместе с Президентом и страной!
Открытое обращение лидеров и активистов российских НКО
«В сердце каждого из нас с детства есть различение того, что такое добро и зло, что такое Родина, что такое справедливость.
Справедливость — это когда те, кто виновен в восьмилетних обстрелах мирных жителей Донбасса, наказаны.
Справедливость — это когда те, кто унижал, пытал и убивал простых людей лишь за то, что они хотели свободно говорить на родном языке, получают возмездие.
Справедливость — это защитить святую память о Подвиге наших предков, сломивших ценой миллионов жизней хребет нацистсткой гидре.
Мы, руководители общественных организаций, гражданские активисты, поддерживаем курс нашего Президента и призываем к объединению всех общественных сил.
Мы выражаем безусловную поддержку нашим мужественным защитникам — солдатам и офицерам Вооруженных сил России, ополченцам и военнослужащим Донецкой и Луганской народных республик.
Мы призываем все здоровые силы на нашей братской Украине отринуть страх и выступить против незаконного националистического режима, годами стравливавшего наши братские народы, реабилитировавшего фашизм и осквернявшего память наших дедов, проливавших кровь за общую Победу.
Вынужденное и мужественное решение Верховного главнокомандующего России и действия Вооруженных сил Российской Федерации несут конец восьмилетней войне на Донбассе и одновременно предотвращают третью мировую, ядерную войну, показавшую свои очертания после объявления режимом В. Зеленского о планах по выходу Украины из Будапештского меморандума об отказе от ядерного оружия.
Россия войну не начинает. Россия войну заканчивает».
Если вы представляете общественную организацию, призываем вас присоединиться к открытому письму. Для этого пройдите по ссылке и заполните онлайн-форму - https://forms.yandex.ru/u/621bac4b3fbbe6feb2610093/
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На сессии Госсобрания Мордовии принято решение об отмене транспортного налога для многодетных семей
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