Около 8 миллионов рублей потеряли в феврале жители Мордовии во время продажи и покупки товаров в интернете

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В пресс-центре МВД по РМ состоялся брифинг, посвященный правилам безопасного совершения покупок и продажи товаров в Интернете. В качестве спикеров на обсуждении выступили оперуполномоченный по особо важным делам отдела УУР МВД по РМ Дмитрий Костькин и руководитель пресс-службы крупнейшей платформы онлайн-объявлений Екатерина Архипова.
Представитель МВД довел до слушателей статистику по фактам дистанционных мошенничеств, зарегистрированных в Мордовии в феврале текущего года.
Так, за прошедший месяц в органы внутренних дел о совершенных мошенничествах и кражах денежных средств с банковского счета сообщили 90 местных жителей. Общая сумма причиненного ущерба составила 24 миллиона рублей. Свыше половины из них потерпевшие лишились, пытаясь предотвратить оформление на них кредитов и несанкционированное списание с банковских карт. Еще около 8 миллионов заявители потеряли во время продажи и покупки товаров в сети Интернет.
В свою очередь, представитель площадки онлайн-объявлений рассказала, каким образом интернет-платформа гарантирует безопасность сделки при покупке или продаже товаров и как вернуть деньги, если вы попались на удочку злоумышленников. Кроме того, Екатерина Архипова объяснила зрителям брифинга, как проверить добросовестность и компетентность людей, предлагающих на площадке интернет-объявлений различные услуги.
Видео с брифинга: https://media.mvd.ru/files/video/2356946
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