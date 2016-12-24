Около 8 миллионов рублей потеряли в феврале жители Мордовии во время продажи и покупки товаров в интернете

В пресс-центре МВД по РМ состоялся брифинг, посвященный правилам безопасного совершения покупок и продажи товаров в Интернете. В качестве спикеров на обсуждении выступили оперуполномоченный по особо важным делам отдела УУР МВД по РМ Дмитрий Костькин и руководитель пресс-службы крупнейшей платформы онлайн-объявлений Екатерина Архипова.

Представитель МВД довел до слушателей статистику по фактам дистанционных мошенничеств, зарегистрированных в Мордовии в феврале текущего года.

Так, за прошедший месяц в органы внутренних дел о совершенных мошенничествах и кражах денежных средств с банковского счета сообщили 90 местных жителей. Общая сумма причиненного ущерба составила 24 миллиона рублей. Свыше половины из них потерпевшие лишились, пытаясь предотвратить оформление на них кредитов и несанкционированное списание с банковских карт. Еще около 8 миллионов заявители потеряли во время продажи и покупки товаров в сети Интернет.

В свою очередь, представитель площадки онлайн-объявлений рассказала, каким образом интернет-платформа гарантирует безопасность сделки при покупке или продаже товаров и как вернуть деньги, если вы попались на удочку злоумышленников. Кроме того, Екатерина Архипова объяснила зрителям брифинга, как проверить добросовестность и компетентность людей, предлагающих на площадке интернет-объявлений различные услуги.

Видео с брифинга: https://media.mvd.ru/files/video/2356946