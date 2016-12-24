Некоторые СМИ заявляют, что у России нет реальных причин для проведения военной операции

«Катастрофической ситуации мы не допустим»
В Саранске прошла пресс-конференция по заболеваемости коронавирусом в Мордовии
В ряде СМИ прошла информация, что Россия проводит военную операцию на Украине по «надуманным причинам».
Однако, как заявил главный пресс-секретарь Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, уничтожение жителей Донбасса в течение последних 8 лет, это вполне объективная, а не надуманная причина. За эти годы погибли около 15 тысяч человек и больше 150 детей. В донецком парке есть Аллея ангелов – мемориал с именами детей, погибших из-за украинской агрессии.
Еще одним доказательством геноцида можно назвать Одесскую трагедию, когда в мае 2014 года украинские националисты в Доме профсоюзов сожгли минимум 42 человека.
Доверяйте только проверенным источникам. Следите за опровержениями фейков на сайте войнасфейками.рф, в официальном телеграм-канале: https://t.me/warfakes и в региональном телеграм-канале Мордовии: https://t.me/warfakes_rm
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске прошла пресс-конференция по заболеваемости коронавирусом в Мордовии
Глава Мордовии провёл совещание по строительству нового завода в Рузаевке
Это единственное предприятие в Мордовии, где занимаются водоплавающей птицей
Глава Мордовии оценил итоги работы промышленной сферы республики
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с докладом на правительственном заседании по борьбе с коронавирусом
В Мордовию начал поступать новый препарат Эсперавир® для лечения коронавирусной инфекции
В столице Мордовии пройдет X Национальый чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и состоится форум движения
В поддержку экономики Мордовии в МГУ им. Н.П. Огарева будут созданы пять лабораторий
Артём Здунов обсудил с представителями Совета Федерации вопросы эффективного использования наследия ЧМ-2018
В Мордовии прошло очередное заседание регионального оперативного штаба