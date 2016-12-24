Некоторые СМИ заявляют, что у России нет реальных причин для проведения военной операции

В ряде СМИ прошла информация, что Россия проводит военную операцию на Украине по «надуманным причинам».

Однако, как заявил главный пресс-секретарь Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, уничтожение жителей Донбасса в течение последних 8 лет, это вполне объективная, а не надуманная причина. За эти годы погибли около 15 тысяч человек и больше 150 детей. В донецком парке есть Аллея ангелов – мемориал с именами детей, погибших из-за украинской агрессии.

Еще одним доказательством геноцида можно назвать Одесскую трагедию, когда в мае 2014 года украинские националисты в Доме профсоюзов сожгли минимум 42 человека.

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