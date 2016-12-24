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На первом установочном семинаре по агротуризму, организованному Ассоциацией туроператоров России (АТОР) совместно с «Агентством по развитию и продвижению туризма» и АНО «Атмосфера», Мордовия вошла в число регионов с лучшими практиками интеграции агрообъектов в национальные туристские маршруты.
Конкретно были отмечены объекты, которые уже включены в состав национального туристского маршрута «Зов Торамы». При поддержке Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ некоммерческое партнерство «Агротуризм Примокшанье» представило презентацию основных агрообъектов, которые дополнительно планируется включить в состав национального маршрута.
«Предлагается включить в маршрут село Новотроицкое, где есть технологичный агрохолдинг, село Старая Теризморга, в котором находится Центр национальной культуры и другие объекты. В 2022 году эксперты посмотрят в Мордовии первые шесть муниципальных районов, в которых появятся агромаршруты. По первому маршруту уже проехалась экспертная группа, и, после доработок, его планируем запустить в мае», – отметил Тарас Астахов, руководитель НП «Агротуризм Примокшанье».
На данный момент в республике разработана дорожная карта по развитию сельского туризма до 2030 года, в которой прописаны основные ориентиры и программа действий. Следует отметить, что с 1 января 2022 года, по инициативе Ростуризма, понятие «сельский туризм» впервые было закреплено на законодательном уровне. Кроме того, важно разграничивать «сельский туризм» и «сельскохозяйственный туризм». Первый - это сельские музеи, гостевые дома и усадьбы, анимационные и фольклорные программы, второй – наблюдение производственных процессов и непосредственное участие в сельскохозяйственной деятельности.
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