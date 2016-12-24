В Саранске продолжаются рейды по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте и такси

Директор Транспортного управления Евгений Лещенко на оперативном совещании в Администрации Саранска доложил, что в городе продолжаются рейды по проверке соблюдения действующих профилактических мер в общественном транспорте. За минувшую неделю проверено 450 единиц техники, на месте пассажирами устранено 285 замечаний, составлено 4 протокола.

«Также проводим рейды в отношении легкового такси. За прошедшую неделю проверено 38 машин, сделано 27 замечаний, на одного водителя за нарушение установленных профилактических мер составлен протокол», - сообщил Евгений Лещенко.

Мэр Саранска Игорь Асабин отметил необходимость продолжения контроля работы общественного транспорта в часы пик и в вечернее время. В салонах автобусов и троллейбусов с нужной периодичностью следует проводить санитарную обработку всех контактных поверхностей.