В Саранске продолжаются рейды по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте и такси

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Директор Транспортного управления Евгений Лещенко на оперативном совещании в Администрации Саранска доложил, что в городе продолжаются рейды по проверке соблюдения действующих профилактических мер в общественном транспорте. За минувшую неделю проверено 450 единиц техники, на месте пассажирами устранено 285 замечаний, составлено 4 протокола.
«Также проводим рейды в отношении легкового такси. За прошедшую неделю проверено 38 машин, сделано 27 замечаний, на одного водителя за нарушение установленных профилактических мер составлен протокол», - сообщил Евгений Лещенко.
Мэр Саранска Игорь Асабин отметил необходимость продолжения контроля работы общественного транспорта в часы пик и в вечернее время. В салонах автобусов и троллейбусов с нужной периодичностью следует проводить санитарную обработку всех контактных поверхностей.
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Артём Здунов обсудил с представителями Совета Федерации вопросы эффективного использования наследия ЧМ-2018
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