Мэр Саранска поручил усилить контроль за расчисткой кровель от снега и ледяных наростов

Глава Саранска Игорь Асабин в режиме ВКС провел оперативное совещание с руководителями профильных структурных подразделений.

Главы районных администраций доложили о ходе уборки придомовых территорий. Управляющие компании сейчас основной акцент делают на расчистке кровель от снега и наледи. Для ускорения таяния снега дворники производят рыхление снежных валов во дворах многоквартирных домов. Как отметили главы районных администраций, при необходимости управляющими компаниями будет организован вывоз снега с придомовых территорий.

Глава Администрации Октябрьского района Сергей Мальченков доложил, что в населенных пунктах Октябрьского района запланирован комплекс противопаводковых мероприятий. Расчистка водоотводного канала в районе Республиканской инфекционной клинической больницы уже ведется.

Игорь Асабин поручил усилить контроль за управляющими компаниями в части расчистки ледяных наростов с кровель многоквартирных домов, а также ливневой и дренажной канализации на придомовых территориях.

«Собственники зданий разной формы собственности должны следить за состоянием входных групп. В субботу и воскресенье проверял качество уборки у торговых объектов. У некоторых магазинов после снегопада снег не убирается по полдня, у входов скользко. Такое недопустимо. Проводите рейды по выявлению ненадлежащего содержания входных групп и принимайте меры в рамках действующего законодательства», - дал поручение главам районных администраций Игорь Асабин.

Руководителю муниципального предприятия «ЖРСУ Октябрьского района г. Саранска» Михаилу Струенкову поручено на контроле держать уборку городских территорий, при переменчивых погодных условиях предпринимать все необходимые меры для предотвращения образования наледи на дорогах и тротуарах.