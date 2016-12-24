В Мордовии по итогам прошлого года доля безналичных платежей и расчетов составила 52,7%

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Состоялось заседание регионального оперативного штаба по противдействию коронавирусу
28 февраля Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел совещание с членами кабинета министров и главами муниципальных районов. Обсуждались актуальные вопросы социально-экономического развития региона.
В республике активно проводится инвентаризация объектов капитального строительства. В результате этой работы количество объектов, не имеющих правообладателей, уменьшилось на 13 тысяч. В послании Госсобранию РМ Глава республики Артём Здунов поручил завершить инвентаризацию во втором квартале 2022 года.
Кроме того, на заседании обсуждалась реализация проекта «Безналичная Мордовия», цель которой – популяризировать систему безналичных расчетов с использованием платежных карт. Как отмечалось, по итогам прошлого года доля безналичных платежей и расчетов составила 52,7%. По этому показателю наш регион занимает 69 место в России.
По числу установленных POS-терминалов лидируют Саранск, Рузаевский и Темниковский районы, наименьшее число терминалов – в Зубово-Полянском, Лямбирском и Большеигнатовском районах. Отметим, что к 2024 году Мордовия должна выйти на показатель доли безналичных расчетов и платежей в 80%.
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Состоялось заседание регионального оперативного штаба по противдействию коронавирусу
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