Студенты Мордовского госуниверситета стали победителями конкурса на получение именной стипендии Владимира Потанина

Фонд Потанина объявляет имена победителей стипендиального конкурса, направленного на поддержку лучших студентов магистратуры из 75 вузов - участников Стипендиальной программы.

Среди победителей конкурса оказались 4 студента Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарёва: Андрей Ворожейкин, Дарья Нагова, Анна Притуля и Диана Родионова.

В цикле 2021/22 к конкурсу проявили интерес 5707 человек. Во втором этапе отбора по результатам заочной экспертизы приняли участие 2 тысячи магистрантов из всех 75 вузов.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Второй год очный этап стипендиального конкурса проходит в режиме онлайн, и, как ни парадоксально, такой формат помог нам стать еще ближе друг к другу. В цикле 2021/22 был даже поставлен своеобразный рекорд – на одном из отборов впервые встретились студенты из 45 вузов и 19 городов. Мы очень ценим атмосферу командной работы и взаимовыручки, задавшую новую планку проведения конкурсов. Участники отборов уже объединили усилия в работе над социальными проектами в своих городах. Конкурс перестает быть только способом выявления победителей, а становится инструментом развития, дающим импульс к личностному и профессиональному росту».

Стипендиаты 2021/2022 обучаются по 108 направлениям магистратуры, что на семь направлений больше, чем в прошлом году. В число новых программ обучения, представленных в конкурсе, вошли: градостроительство, ракетные комплексы и космонавтика, торговое дело, регионоведение России, телевидение, археология, физическая культура, физическая культура для лиц с ограниченными возможностями здоровья, социально-культурная деятельность, искусство костюма и текстиля, а также лесное дело. Самыми популярными направлениями обучения среди победителей конкурса стали менеджмент (47), экономика (37), физика (35), биология (32).

Примечательно, что направление «Инноватика» объединяет ряд крупных и разноплановых магистерских программ – от инновационного предпринимательства и научных коммуникаций до наук о здоровье.

Победители стипендиального конкурса будут получать ежемесячную стипендию Благотворительного фонда Владимира Потанина в размере 25 тыс. рублей, начиная с февраля 2022 года до окончания их обучения в магистратуре.