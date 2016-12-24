Республика Мордовия идет в числе лидеров по количеству заявок на конкурс «Флагманы образования. Муниципалитет»

Прием заявок на участие во всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет» – проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» – продлен до 10 марта. На сайте конкурса флагманымуниципалитет.рф уже зарегистрировались более 7 000 человек из 81 региона России. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения РФ и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Для участия во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Муниципалитет» необходимо зарегистрироваться на сайте проекта и создать команду. В ее составе пять специалистов одного муниципального образования: руководитель или заместитель руководителя органа управления образованием, специалист органа управления образованием, руководитель структурного подразделения, например, методической службы, два руководителя (заместителя руководителя) образовательной организации, расположенной на территории муниципалитета.

«Конкурс продолжает принимать заявки, приглашаем команды муниципалитетов принять участие в проекте. Уже сейчас высокую вовлеченность показали представители органов управления образования Пермского края и Чеченской Республики, Амурской, Липецкой, Белгородской, Саратовской и Томской областей, Кемеровской области – Кузбасса, Республики Крым, Чувашской Республики, Республики Мордовия и Ханты-Мансийского автономного округа», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

В марте участникам предстоит пройти онлайн-тестирование, состоящее из трех частей: «Функциональная грамотность», «Общие знания», «Психолого-педагогические и экономико-правовые аспекты организации работы муниципальной системы образования», а также дистанционную образовательную программу: «Разработка программы развития муниципальной системы образования». Команды, показавшие лучшие результаты в этапе тестирования, встретятся в полуфиналах и в финале.

В рамках заявочной кампании по всей России проводятся семинары, посвященные механике проведения конкурса, привлечению к участию активных и креативных управленческих команд, а также интеграции практик, созданию экосистемы образования будущего.

Победители конкурса получат возможность войти в кадровый резерв руководителей, пройти программу повышения квалификации, а также получить призы от партнеров конкурса.

Старт заявочной кампании конкурса был дан 9 декабря 2021 года в Екатеринбурге. Целью проекта является выявление и поддержка талантливых управленцев системы образования, обладающих лидерскими качествами и высоким уровнем профессионализма, он ориентирован на команды муниципальных органов управления образованием: руководителей и их заместителей, руководителей структурных подразделений, а также руководителей образовательных учреждений.