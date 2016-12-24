В Саранске бульвар Цаплина набрал больше всего голосов на этапе приема предложений о благоустройстве территорий в 2023 году

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В столице Мордовии завершился прием предложений о благоустройстве общественных территорий в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На первом этапе голосования из 24 территорий определены три, набравшие больше всего голосов.
За благоустройство бульвара Цаплина отдано 1307 голосов.
За благоустройство площади по ул. Гожувской около ФОКа и сквера около Администрации Октябрьского района г.о. Саранск проголосовало 655 человек.
За благоустройство бульвара Эрьзи – 624.
Эти территории утверждены общественной комиссией Саранска для участия во втором туре – рейтинговом голосовании. Оно начнется на федеральной платформе обратной связи со второй половины апреля.
Территория-победитель будет благоустроена в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
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