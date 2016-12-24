В Мордовии продлили «антивирусное» время работы ресторанов и кафе до 1 часа ночи

По итогам заседания регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, состоявшегося 25 февраля, Артём Здунов подписал изменения в соответствующий Указ Главы Мордовии.



Принято решение сохранить дистанционный режим работы для работников в возрасте 65 лет и старше, граждан имеющих хронические заболевания (сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая болезнь почек, онкологические заболевания), перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин. Исключения предусмотрены для тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для работы организаций и индивидуальных предпринимателей.



Кроме того, исключен пункт об обязательной «дистанционке» для невакцинированных возрастных сотрудников, больных хроническими заболеваниями и беременных женщин.



Работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания продлевается до 1 часа ночи, за исключением проведения массовых мероприятий (банкеты, поминки и др).



С полным текстом Указа можно ознакомиться по ссылке 71_UG.pdf