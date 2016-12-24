Препараты «Биохимика» вошли в новую версию Рекомендаций Минздрава РФ по профилактике и лечению COVID-19

22 февраля 2022 Минздрав России утвердил 15-ю версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

В список возможных к назначению средств для лечения COVID-19 у взрослых вошло 6 препаратов, два из которых производит ГК «Промомед» - Эсперавир® (молнупиравир) и Арепливир® (фавипиравир) в двух лекарственных формах. Они уже успели зарекомендовать себя как эффективные средства при терапии коронавирусной инфекции и постковидного синдрома.

Не меньшую опасность для пациентов представляют осложнения и последствия перенесенной коронавирусной инфекции. В связи с этим ГК «Промомед» большое внимание уделяет разработке и производству препаратов, направленных на комплексную терапию, ориентируясь на решение глобальных медицинских проблем и спасение жизней. В антиковидный портфель компании уже вошли эффективные антикоагулянты Энопарин® и Тромбофорс® форте, Радамин® Вирона основе РНК и ряд антибиотиков. Все эти лекарственные средства также включены в актуальные рекомендации Минздрава РФ, опубликованные на официальном сайте.