Народный фронт в Мордовии собрал более 20 коробок с детскими вещами для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР

В Мордовии представители Народного фронта совместно с Мордовской республиканской общественной организацией «Терентич Тим» организовали сбор гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик. Уже собрано более 20 больших коробок. Шесть из них с детскими подгузниками и одеждой для малышей в возрасте от 0 до 4 лет волонтеры уже передали прибывшим.

Общественники продолжают собирать комплекты новой одежды и обуви. Неравнодушные жители Саранска и районов республики,а также предприниматели приносят на точки сбора зимние куртки, шапки, перчатки, детскую обувь, футболки, рубашки, одежду, средства личной гигиены, памперсы для самых маленьких детей. Вещи сразу сортируются, упаковываются и в ближайшее время будут переданы нуждающимся.

«Мы знаем, что контингент беженцев, прибывающих к нам из ДНР и ЛНР, в основном женщины и дети разных возрастов. Всем им требуется всесторонняя помощь и поддержка, которые крайне необходимы в трудной ситуации. И мы будем стараться, чтобы люди могли здесь чувствовать себя спокойно и знать, что их не бросят в беде. Поэтому мы призываем всех жителей нашей республики присоединиться к такому важному благому делу. Все, кто имеет возможность принести новые детские вещи, просим обратиться по адресу: г. Саранск, ул. Советская, 62, офис №103», - прокомментировал сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия Игорь Еремкин.

В первую очередь необходимы: детское питание, подгузники, канцтовары, гигиенические средства, игрушки, вода, постельное белье.

Из Мордовии в Ростовскую область отправилась фура с гуманитарной помощью. В его в составе: питьевая вода, продукты питания длительного хранения, бытовая техника, предметы личной гигиены.

В регионе-13 создан волонтерский штаб по оказанию помощи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, которые прибыли в эти дни в Мордовию. Добровольцы работают в рамках всероссийской акции взаимопомощи «МЫ ВМЕСТЕ». К ней присоединились представители Народного фронта, волонтерских центров «Единой России», республиканского Молодежного центра, волонтеры-медики, другие общественные движения и организации.