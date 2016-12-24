Apple Pay и Google Pay перестанут работать для карт банков группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и Банка Открытие

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Как сообщает ЦБ РФ, все платежные банковские карты, выпущенные всеми банками работают и будут продолжать работать на всей территории России для оплаты товаров и услуг, переводов и операций через банкоматы без ограничений. Это касается и карт банков, попавших под санкции. Средства клиентов на счетах, привязанных к картам, также полностью сохранены и доступны в любой момент времени.
При этом клиенты банков Группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, Открытия не смогут расплачиваться картами этих банков за границей и использовать их для оплаты услуг в онлайн магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции. Также карты этих банков не смогут использоваться с сервисами ApplePay, GooglePay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России.
Что еще важно знать о банках, в отношении которых были введены иностранные санкции:
1. Все они заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций, и мы оцениваем эти планы как адекватные ситуации.
2. Банки сохраняют высокий запас устойчивости и имеют значительный потенциал развития бизнеса по кредитованию российской экономики. Подавляющая часть баланса каждого банка (более 80%) номинирована в рублях.
3. Банк России готов задействовать дополнительные меры для обеспечения устойчивости и непрерывности операционной деятельности банков, защиты интересов их кредиторов и вкладчиков.
Все операции банков в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме.
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