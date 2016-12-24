В 2022 году изменились размеры выплат на детей от 8 до 16 лет включительно и женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности

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Отделение Пенсионного фонда по Республике Мордовия сообщает, что в связи с увеличением прожиточного минимума в регионе, увеличился и размер ежемесячного пособия родителям, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 16 лет включительно, а также женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности.
Величина прожиточного минимума на детей в Республике Мордовия в 2022 году составила 10 тысяч 565 рублей, в связи с этим изменился и размер ежемесячного пособия на ребенка от 8 до 16 лет включительно, который составил 5 тысяч 282 рубля 50 копеек, т.е. половину величины прожиточного минимума на детей.
Напомним, что право на эту выплату имеют родители, которые в одиночку воспитывают детей вышеназванного возраста и имеют доход, не превышающий размер прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. В Мордовии прожиточный минимум на душу населения составляет 10 тысяч 756рублей (т.е. доход на каждого члена семьи не должен превышать 10 тысяч 756 рублей).
Размер ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности в 2022 году в Мордовии составляет 5 тысяч 862 рубля. Это половина величины прожиточного минимума трудоспособного населения республики (прожиточный минимум - 11 тысяч 724 рубля).
Правом на получение выплаты могут воспользоваться женщины, вставшие на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности, если ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения. В Мордовии размер среднедушевого дохода семьи должен составлять не более 10 тысяч 756 рублей.
Обратите внимание, что доходы в обоих случаях считаются не на момент обращения за выплатой, а за определённый расчетный период - 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам до месяца подачи заявления.
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