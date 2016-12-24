На сессии Госсобрания Мордовии принято решение об отмене транспортного налога для многодетных семей

24 февраля на сессии Государственного Собрания Мордовии парламентариями было принято решение об отмене транспортного налога для многодетных семей. Об этом говорилось в ежегодном Послании Главы Мордовии Государственному Собранию РМ.



Артём Здунов подчеркнул тогда, что формирование дружественной и комфортной среды для семей с детьми должно стать приоритетом работы на всех уровнях и поставил задачу о предоставлении льгот по транспортному налогу для поддержки семей с тремя и более детьми.



Согласно инициативе, внесенной Правительством Республики Мордовия, был разработан и представлен законопроект, в котором семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленные, а также переданные под опеку и попечительство, полностью освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении одного легкового автомобиля мощностью двигателя до 150 л.с. Предоставление налоговой льготы установлено начиная с налогового периода 2021 года в беззаявительном порядке. Депутатами законопроект принят в двух чтениях единогласно.



Также депутаты в первом чтении приняли законопроект, согласно которому предлагается ввести административные штрафы за нарушение спокойствия граждан в дневное время с 13:00 до 15:00. В этом временном интервале за проведение шумовых работ в многоквартирном доме, за громкую игру на музыкальных инструментах и иные шумовые эффекты предлагается привлекать к административной ответственности. Законопроект детально будет рассмотрен во втором чтении.