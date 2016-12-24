На сессии Госсобрания Мордовии принято решение об отмене транспортного налога для многодетных семей

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24 февраля на сессии Государственного Собрания Мордовии парламентариями было принято решение об отмене транспортного налога для многодетных семей. Об этом говорилось в ежегодном Послании Главы Мордовии Государственному Собранию РМ.
Артём Здунов подчеркнул тогда, что формирование дружественной и комфортной среды для семей с детьми должно стать приоритетом работы на всех уровнях и поставил задачу о предоставлении льгот по транспортному налогу для поддержки семей с тремя и более детьми.
Согласно инициативе, внесенной Правительством Республики Мордовия, был разработан и представлен законопроект, в котором семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет, в том числе усыновленные, а также переданные под опеку и попечительство, полностью освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении одного легкового автомобиля мощностью двигателя до 150 л.с. Предоставление налоговой льготы установлено начиная с налогового периода 2021 года в беззаявительном порядке. Депутатами законопроект принят в двух чтениях единогласно.
Также депутаты в первом чтении приняли законопроект, согласно которому предлагается ввести административные штрафы за нарушение спокойствия граждан в дневное время с 13:00 до 15:00. В этом временном интервале за проведение шумовых работ в многоквартирном доме, за громкую игру на музыкальных инструментах и иные шумовые эффекты предлагается привлекать к административной ответственности. Законопроект детально будет рассмотрен во втором чтении.
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