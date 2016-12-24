В Мордовии «Гранта» «влетела» в стоящую на дороге «Газель». В ДТП погиб пенсионер

Репортер

23 февраля дорожная авария в Лямбирском районе Мордовии унесла жизнь пожилого мужчины. По информации Госавтоиспекции республики, рано утром 63-летний водитель «Лады Гранта» на автодороге «подъезд к го Саранск от ФАД М5 «Урал» вовремя не заметил стоявшую на дороге грузовую «Газель». Водитель грузовичка, по данным ГИБДД, совершил вынужденную остановку.

Скорость у отечественного легкового автомобиля была весьма приличной, поэтому столкновение с «Газелью» имело печальные последствия. На месте аварии скончался 65-летний пассажир «Гранты». В свою очередь, управлявший машиной мужчина вместе с пожилой пассажиркой с тяжелыми травмами были госпитализированы в больницу.

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