В Мордовии «Гранта» «влетела» в стоящую на дороге «Газель». В ДТП погиб пенсионер

Первая партия
В Мордовию начал поступать новый препарат Эсперавир® для лечения коронавирусной инфекции
23 февраля дорожная авария в Лямбирском районе Мордовии унесла жизнь пожилого мужчины. По информации Госавтоиспекции республики, рано утром 63-летний водитель «Лады Гранта» на автодороге «подъезд к го Саранск от ФАД М5 «Урал» вовремя не заметил стоявшую на дороге грузовую «Газель». Водитель грузовичка, по данным ГИБДД, совершил вынужденную остановку.
Скорость у отечественного легкового автомобиля была весьма приличной, поэтому столкновение с «Газелью» имело печальные последствия. На месте аварии скончался 65-летний пассажир «Гранты». В свою очередь, управлявший машиной мужчина вместе с пожилой пассажиркой с тяжелыми травмами были госпитализированы в больницу.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовию начал поступать новый препарат Эсперавир® для лечения коронавирусной инфекции
В Саранске вынесли первый приговор по делу о махинации с продажей «МордовЭкспоЦентра»
Глава РМ Артём Здунов встретился с руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым
В поддержку экономики Мордовии в МГУ им. Н.П. Огарева будут созданы пять лабораторий
Глава Мордовии Артём Здунов на сессии Саранского горсовета определил основные задачи для муниципальной власти
Глава Мордовии Артём Здунов выступил с докладом на правительственном заседании по борьбе с коронавирусом
Артём Здунов принял участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
Глава республики Артём Здунов принял участие в коллегии Министерства образования РМ
Состоялось заседание регионального оперативного штаба по противдействию коронавирусу
В Мордовии первоклассников отправляют на дополнительные каникулы с 7 февраля