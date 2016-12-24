Артём Здунов: «Главам муниципальных образований Мордовии поручаю лично встретить прибывающих с Донбасса»

«Дайте вздохнуть бизнесу!»
Глава Мордовии Артём Здунов на сессии Саранского горсовета определил основные задачи для муниципальной власти
23 февраля Глава Мордовии, секретарь МРО партии «Единая Россия» Артём Здунов принял участие в селекторном совещании по вопросам оказания помощи эвакуированным с Донбасса жителям, которое провел секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Россия в очередной раз доказала, что своих в беде не бросает и не позволит осуществлять геноцид наших людей на Донбассе», - подчеркнул Турчак. Было отмечено, что большинство регионов России предложили свою помощь в размещении и обеспечении всем необходимым людей, эвакуированных с территорий ДНР и ЛНР.
В Мордовии организован межведомственный оперативный штаб по приему людей, прибывающих с Донбасса. Республика готова принять и обеспечить всем необходимым 500 человек. Уже сегодня ожидается прибытие первого состава с эвакуированными.
Артём Здунов подчеркнул, что этим людям нужно протянуть руку помощи не на словах, а на деле. «Я прошу всех глав муниципальных районов лично встретить прибывающих с Донбасса. Большинство из них – дети, а также женщины и пожилые люди. С каждым прошу работать индивидуально, решить все вопросы с проживанием, питанием, медицинской помощью, психологическим сопровождением, обеспечением всем необходимым. Поддержать нужно по-настоящему, с душой, от всего сердца», - сказал Глава Мордовии.
Особое внимание Артём Здунов поручил обратить на соблюдение противоэпидемических норм, необходимость обеспечить все меры санитарной защиты. Кроме того - привлечь волонтеров, психологов, педагогических работников для организации работы с детьми.
«Детский контингент требует особого внимания, продумайте все аспекты – медицинский контроль, организацию дальнейшего обучения для школьников, игрушки и развлечения для малышей». Также руководитель региона поручил членам оперативного штаба взять на контроль вопросы, связанные с получением соцвыплат, правовых консультаций, гражданства, восстановления утраченных документов.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов на сессии Саранского горсовета определил основные задачи для муниципальной власти
В поддержку экономики Мордовии в МГУ им. Н.П. Огарева будут созданы пять лабораторий
В Мордовии первоклассников отправляют на дополнительные каникулы с 7 февраля
В Саранске вынесли первый приговор по делу о махинации с продажей «МордовЭкспоЦентра»
В Саранске прошла пресс-конференция по заболеваемости коронавирусом в Мордовии
Глава РМ Артём Здунов встретился с руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым
Артём Здунов принял участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
Мэр Саранска Игорь Асабин провел совещание с руководителями структурных подразделений Администрации города по ситуации с коронавирусом
Глава Мордовии провёл совещание по строительству нового завода в Рузаевке
Артём Здунов обсудил с представителями Совета Федерации вопросы эффективного использования наследия ЧМ-2018