Артём Здунов: «Главам муниципальных образований Мордовии поручаю лично встретить прибывающих с Донбасса»

23 февраля Глава Мордовии, секретарь МРО партии «Единая Россия» Артём Здунов принял участие в селекторном совещании по вопросам оказания помощи эвакуированным с Донбасса жителям, которое провел секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.



«Россия в очередной раз доказала, что своих в беде не бросает и не позволит осуществлять геноцид наших людей на Донбассе», - подчеркнул Турчак. Было отмечено, что большинство регионов России предложили свою помощь в размещении и обеспечении всем необходимым людей, эвакуированных с территорий ДНР и ЛНР.



В Мордовии организован межведомственный оперативный штаб по приему людей, прибывающих с Донбасса. Республика готова принять и обеспечить всем необходимым 500 человек. Уже сегодня ожидается прибытие первого состава с эвакуированными.



Артём Здунов подчеркнул, что этим людям нужно протянуть руку помощи не на словах, а на деле. «Я прошу всех глав муниципальных районов лично встретить прибывающих с Донбасса. Большинство из них – дети, а также женщины и пожилые люди. С каждым прошу работать индивидуально, решить все вопросы с проживанием, питанием, медицинской помощью, психологическим сопровождением, обеспечением всем необходимым. Поддержать нужно по-настоящему, с душой, от всего сердца», - сказал Глава Мордовии.



Особое внимание Артём Здунов поручил обратить на соблюдение противоэпидемических норм, необходимость обеспечить все меры санитарной защиты. Кроме того - привлечь волонтеров, психологов, педагогических работников для организации работы с детьми.

«Детский контингент требует особого внимания, продумайте все аспекты – медицинский контроль, организацию дальнейшего обучения для школьников, игрушки и развлечения для малышей». Также руководитель региона поручил членам оперативного штаба взять на контроль вопросы, связанные с получением соцвыплат, правовых консультаций, гражданства, восстановления утраченных документов.