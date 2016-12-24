Артём Здунов возложил цветы к памятнику воинам - уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны

В День защитника Отечества в Мордовии традиционно проходят мероприятия, приуроченные к этой дате. В Саранске памятная церемония состоялась на Площади Победы. Цветы к памятнику воинам - уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., возложил Глава Республики, Секретарь Мордовского регионального отделения партии «Единая Россия» Артём Здунов.

Цветы были возложены также от Государственного Собрания Республики Мордовия, Аппарата Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, Правительства Республики Мордовия, военнослужащих и правоохранительных органов РМ, городской, ветеранской общественности.



Память погибших защитников Отечества присутствующие почтили минутой молчания под звуки метронома, затем прозвучал Гимн Российской Федерации.



Артём Здунов подчеркнул, что День защитника Отечества – это по-настоящему народный праздник, праздник всех, кто служил и служит Отечеству, охраняет суверенитет и национальные интересы нашей страны, каждого, кто на своем посту защищает интересы нашей Родины.



«С праздником, дорогие земляки! Желаю вам всего самого наилучшего, здоровья вам и вашим семьям!» - сказал Глава Мордовии.