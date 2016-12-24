Артём Здунов и Начальник Горьковской железной дороги обсудили вопросы совершенствования транспортного обеспечения жителей Мордовии

22 февраля в режиме ВКС состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и Начальника Горьковской железной дороги Сергея Дорофеевского.



Стороны обсудили вопросы совершенствования организации пригородного железнодорожного сообщения в республике. Было принято решение о создании рабочей группы с участием представителей Правительства Мордовии и Горьковской железной дороги для выработки шагов по повышению транспортной доступности региона.



В частности, обсуждался вопрос о развитии железнодорожного сообщения с горнолыжным комплексом «Каменка» для доставки жителей и гостей Мордовии. Также рассматривалась возможность запуска дополнительных поездов по направлению Рузаевка-Атяшево. Это позволило бы оптимизировать по времени дорогу для жителей Саранска и Рузаевки, работающих на предприятиях Чамзинского и Атяшевского районов, а также для посетителей нового горнолыжного комплекса «Каменка».



Сейчас большинство для преодоления этого пути пользуется автомобильным транспортом, а по железной дороге это время сократилось бы до чуть более полутора часов. Артём Здунов подчеркнул, что перечисленные населенные пункты перспективны в плане социально-экономического развития и вопросы их транспортной доступности в этой связи приоритетны.





«Железнодорожный транспорт гораздо предпочтительнее для проезда в части безопасности, комфорта и безусловной точности расписания», - добавил Глава Мордовии.



Во встрече приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства Мордовии Игорь Фрейдин, и.о. Председателя Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Валерий Кандрин, Президент ГК «Талина» Виктор Бирюков, а также руководство Горьковской железной дороги.