Артём Здунов и Начальник Горьковской железной дороги обсудили вопросы совершенствования транспортного обеспечения жителей Мордовии

«Арена в очень хорошем состоянии!»
Артём Здунов обсудил с представителями Совета Федерации вопросы эффективного использования наследия ЧМ-2018
22 февраля в режиме ВКС состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и Начальника Горьковской железной дороги Сергея Дорофеевского.
Стороны обсудили вопросы совершенствования организации пригородного железнодорожного сообщения в республике. Было принято решение о создании рабочей группы с участием представителей Правительства Мордовии и Горьковской железной дороги для выработки шагов по повышению транспортной доступности региона.
В частности, обсуждался вопрос о развитии железнодорожного сообщения с горнолыжным комплексом «Каменка» для доставки жителей и гостей Мордовии. Также рассматривалась возможность запуска дополнительных поездов по направлению Рузаевка-Атяшево. Это позволило бы оптимизировать по времени дорогу для жителей Саранска и Рузаевки, работающих на предприятиях Чамзинского и Атяшевского районов, а также для посетителей нового горнолыжного комплекса «Каменка».
Сейчас большинство для преодоления этого пути пользуется автомобильным транспортом, а по железной дороге это время сократилось бы до чуть более полутора часов. Артём Здунов подчеркнул, что перечисленные населенные пункты перспективны в плане социально-экономического развития и вопросы их транспортной доступности в этой связи приоритетны.
«Железнодорожный транспорт гораздо предпочтительнее для проезда в части безопасности, комфорта и безусловной точности расписания», - добавил Глава Мордовии.
Во встрече приняли участие Первый заместитель Председателя Правительства Мордовии Игорь Фрейдин, и.о. Председателя Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Валерий Кандрин, Президент ГК «Талина» Виктор Бирюков, а также руководство Горьковской железной дороги.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов обсудил с представителями Совета Федерации вопросы эффективного использования наследия ЧМ-2018
В Мордовии первоклассников отправляют на дополнительные каникулы с 7 февраля
В Саранске на взятках попался замдиректора Мордовской ипотечной корпорации
Глава Мордовии Артём Здунов на сессии Саранского горсовета определил основные задачи для муниципальной власти
В Саранске прошла пресс-конференция по заболеваемости коронавирусом в Мордовии
Глава республики Артём Здунов принял участие в коллегии Министерства образования РМ
Артём Здунов провел с членами Правительства совещание по развитию новых инвестиционных ниш
Состоялось заседание регионального оперативного штаба по противдействию коронавирусу
В поддержку экономики Мордовии в МГУ им. Н.П. Огарева будут созданы пять лабораторий
Глава РМ Артём Здунов встретился с руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым