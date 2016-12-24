В Мордовии в 2021 году благоустроили 74 двора и 8 общественных территорий

Социум

Работы по благоустройству дворовых и общественных территорий по нацпроекту «Жилье и городская среда» за 2021 год в республике завершены. Удалось преобразить 74 дворовых и 8 общественных территорий в 25 муниципальных образованиях.

Благодаря нацпроекту в городе Рузаевка появилась аллея машиностроителей по улице Менделеева; в селе Лямбирь обновили территорию Дома Культуры; в селе Поводимово Дубенского района построили детскую игровую спортивную площадку; в селе Большие Березники – Парк им. Ю. Гагарина (2 этап); в поселке Комсомольский – благоустроена Парковая зона по улице Ленина; в Саранске – Парк по улице Т. Бибиной; в селе Дубенки – Центральная площадь им. Денисова; в селе Ельники – Парк по улице Садовая.

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих населенных пунктов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

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