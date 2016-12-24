24 февраля в музее Эрьзи состоится лекция «Монументальное искусство 1960-1980-х годов в городской среде Саранска»

Явка с повинной
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Научно-популярный лекторий 24 февраля в 18:00 проведет для всех желающих старший научный сотрудник, архитектор Виктор Махаев в главном здании Музея им. С.Д. Эрьзи на ул. Коммунистической, 61.
Посетители узнают, что в советской архитектуре второй половины XX в. требование экономичности было главенствующим. Но возведенные по типовым проектам общественные здания не производили должного эффекта, поэтому была распространена практика их последующего внешнего украшения.
В Саранск для этой работы приглашались московские художники-монументалисты. Так на фасадах саранских зданий появились произведения монументального искусства: мозаика «Наука» на корпусе химического факультета университета (художник – Н.И. Андронов, 1971), мозаика «Мальчиш-Кибальчиш» на Доме пионеров (художники – А.М. Белашов, Ю.Б. Воловиков, 1972), рядом с которым была установлена скульптура «Орленок» (1972), мозаика на здании музыкального училища на ул. Гагарина (художник – И.В. Коваленская, 1976) и многие другие.
Организаторы напоминают, что посещение мероприятия совершеннолетними лицами возможно при наличии QR-кода/сертификата вакцинации от COVID-19 с предъявлением документа, удостоверяющего личность (паспорт), или заверенной справки о перенесенном заболевании на бумажном носителе. Встречи в лектории проводятся с соблюдением санитарных норм. Посещение музея лицами, не достигшими 18 лет, приостановлено до 1 марта.
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