Жители Мордовии приглашаются в музей на виртуальные экскурсии в честь Дня защитника Отечества

Интерактивный музей «Народная Память и Слава Рузаевки» Муниципального автономного учреждения «Центр молодёжной политики и туризма» Рузаевского района в честь 23 февраля бесплатно проведет онлайн-экскурсии по экспозиции Музея Победы «Подвиг Народа». Мероприятия пройдут по инициативе московского Музея Победы в рамках Всероссийской музейной акции «Гордость Отчизны».

Подвиг Народа – это панорамный тур по выставочному пространству Музея Победы с эффектом максимального погружения. Экскурсия создана по технологии 360, высокое качество изображения позволит ощутить эффект присутствия. Зрителей ждет один час уникальной познавательной информации о жизни тыла в годы Великой Отечественной войны. Экскурсию озвучивает директор Музея Победы А.Я. Школьник. Вы пройдете путь от Бреста до Берлина, станете свидетелями «чуда эвакуации», побываете на заводе, в госпитале, в студии Левитана, познакомитесь с великими деятелями искусства. Узнаете все о важнейших научных открытиях советских ученых и достижениях медицины в годы войны. Экскурсию дополняют различные фото и видео-материалы и документы.

Международный проект «Территория Победы» инициирован Музеем Победы. Его цель - создание единого музейного пространства в области военной истории. К проекту уже присоединились 250 музеев и организаций из России и других стран.

Начало онлайн-экскурсий: 24 февраля в 10.00, в 12.00.