В Мордовии фура на трассе смяла немецкий седан. Пожилой пассажир легковушки скончался на месте ДТП

По данным Госавтоинспекции республики, 21 февраля на трассе в Рузаевском районе случилось еще одно ДТП с летальным исходом. Около 16 часов на 313 км автодороги Н. Новгород – Пенза – Саратов 59-летний водитель автомашины «Ауди А4», по предварительным данным, на регулируемом перекрестке совершил столкновение с фурой «Скания». В результате ДТП 65-летний пассажир немецкого седана от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель «Ауди A4» с различными травмами также был госпитализирован в больницу, у него взята кровь на анализ. Управлявший грузовиком дальнобойщик находился за рулем трезвым.