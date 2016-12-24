В Мордовии фура на трассе смяла немецкий седан. Пожилой пассажир легковушки скончался на месте ДТП

Первая партия
В Мордовию начал поступать новый препарат Эсперавир® для лечения коронавирусной инфекции
По данным Госавтоинспекции республики, 21 февраля на трассе в Рузаевском районе случилось еще одно ДТП с летальным исходом. Около 16 часов на 313 км автодороги Н. Новгород – Пенза – Саратов 59-летний водитель автомашины «Ауди А4», по предварительным данным, на регулируемом перекрестке совершил столкновение с фурой «Скания». В результате ДТП 65-летний пассажир немецкого седана от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель «Ауди A4» с различными травмами также был госпитализирован в больницу, у него взята кровь на анализ. Управлявший грузовиком дальнобойщик находился за рулем трезвым.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовию начал поступать новый препарат Эсперавир® для лечения коронавирусной инфекции
В Мордовии первоклассников отправляют на дополнительные каникулы с 7 февраля
Глава Мордовии Артём Здунов на сессии Саранского горсовета определил основные задачи для муниципальной власти
Артём Здунов провел с членами Правительства совещание по развитию новых инвестиционных ниш
В поддержку экономики Мордовии в МГУ им. Н.П. Огарева будут созданы пять лабораторий
Артём Здунов обсудил с представителями Совета Федерации вопросы эффективного использования наследия ЧМ-2018
В Саранске вынесли первый приговор по делу о махинации с продажей «МордовЭкспоЦентра»
В Саранске прошла пресс-конференция по заболеваемости коронавирусом в Мордовии
В Саранске состоялась презентация проекта «Наставничество», разработанного экспертным клубом «Моя Мордовия»
В столице Мордовии пройдет X Национальый чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и состоится форум движения