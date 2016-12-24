Артём Здунов поприветствовал представителей мордовского землячества, участвовавших в литургии к Дню защитника Отечества

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В преддверии Дня защитника Отечества в Храме равноапостольных Мефодия и Кирилла в Москве была совершена праздничная Божественная Литургия. Ее возглавил митрополит Саранский и Мордовский Зиновий в сослужении архиепископа Егорьевского Матфея, викария Святейшего Патриарха.
Строительство Кирилло-Мефодьевского храма, которое завершилось в конце прошлого года, велось по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, при поддержке депутата Госдумы РФ Владимира Ресина, который курирует реализацию программы строительства православных храмов в Москве, а также мордовского землячества. Храм стал настоящим украшением города и важным духовно-просветительским центром Ростокино, местом духовного единения представителей мордовского землячества в Москве.
В богослужении приняли участие клирики Саранской епархии, включая священнослужителей кафедрального собора Феодора Ушакова и Иоанно-Богословского Макаровского мужского монастыря, а также действующие военнослужащие и ветераны.
Глава Мордовии Артём Здунов направил обращение к участникам Литургии, отметив, что Русская православная церковь всегда благословляла ратное служение, молилась о даровании побед и упокоении душ погибших воинов. «По слову Божию, «нет больше той любви, если кто душу положит за други своя», - говорится в обращении. Руководитель региона выразил слова благодарности за поддержку в строительстве храма всем причастным к этому благому делу, а также пожелал участникам Божественной литургии и всем соотечественникам крепкого здоровья, благополучия, успехов в служении Родине и мирного неба над головой.
По окончании службы собравшиеся возложили цветы к памятнику героям 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения.
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Глава Мордовии провёл совещание по строительству нового завода в Рузаевке
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