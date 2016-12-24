Суд заключил под стражу 32-летнего жителя Саранска, подозреваемого в половых сношениях с малолетними девочками

По информации из Ленинского суда Саранска, в столице Мордовии заключен под стражу 32-летний Михаил Новоженин - этот тип подозревается в сексуальных контактах с несовершеннолетними девочками.

В суде выяснилось, что обвиняемый в педофилии безработный житель Саранска имеет среднее специальное образование, холост и в 2017 году уже был судим за преступления против половой неприкосновенности (тогда он получил 3 года 6 месяцев лишения свободы).

По данным следствия, в августе 2021 года в квартире жилого дома по улице Полежаева Новоженин вступил в сексуальный контакт со знакомой девочкой, которой не исполнилось и 14-и лет. Следующая интимная встреча с той же несовершеннолетней у 32-летнего холостяка состоялась 17 февраля этого года в квартире жилого дома по улице Щорса.

Более того, как утверждает следствие, утром того же дня Новоженин в этой же квартире совершил сексуальное нападение на другую малолетнюю жертву. Применяя насилие в отношении еще одной знакомой девочки, он совершил ее изнасилование, а также иные действия сексуального характера.

18 февраля ранее судимый субъект был задержан в качестве подозреваемого. В ходе допроса Новоженин вину не признал и от дачи показаний отказался по 51 статье Конституции Российской Федерации.

В судебном заседании следователь и прокурор ходатайствовали об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Сам Новоженин и его защитник просили избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

В итоге, суд отправил задержанного в СИЗО по 16 апреля 2022 года включительно.

Постановление в законную силу не вступило.