Наши спортсмены установили новый российский рекорд по общему количеству медалей на зимних Олимпийских играх в Пекине

По общему количеству медалей сборная ROC оказалась на втором месте и на девятом – в медальном зачете. Наши спортсмены установили новый российский рекорд по общему количеству наград – всего 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Предыдущий рекорд, 29 медалей, был установлен еще сборной СССР на Олимпийский играх в Калгари в 1988 году, а затем повторен в 2014 году в Сочи.

«Считаю, что наши спортсмены на Олимпийских играх в Пекине показали более чем достойный результат, – делится мнением мастер спорта международного класса, двухкратный победитель Первенства Европы и двухкратный победитель Первенства Мира по гребле на байдарках и каноэ Олеся Короткова. – Несмотря на огромное психологическое давление и тот факт, что им запретили выступать под национальным флагом, они выложились по максимуму и обновили российский медальный рекорд последних 8 лет. Отдельно хотелось бы отметить лыжника Артема Мальцева, который представлял Мордовию на зимних Олимпийских играх. К сожалению, он не добавил ни одной награды в копилку ROC, каждый раз находясь в полушаге от победы. На мой взгляд, тут не обошлось и без обстоятельств, сложившихся не в пользу нашего лыжника. Тем не менее, мы все равно им очень гордимся. Артем показал себя настоящим универсальным солдатом и в каждой гонке финишировал в первой десятке. Для меня, как и для всей Мордовии, и для России, каждый наш спортсмен, выступавший на этих Олимпийских играх, уже настоящий герой».

Президент ОКР Станислав Поздняков назвал достигнутые результаты успешными.