В Мордовии полицейские в рамках акции сдали более 22 литров донорской крови

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В преддверии Дня защитника Отечества руководством МВД по РМ совместно с республиканской станцией переливания крови была организована акция «Защити жизнь – стань донором».
21 февраля каждый желающий стать частью донорского движения смог посетить мобильную станцию переливания крови, размещенную на плацу МВД. За 5 часов сотрудники ведомства сдали более 22 литров крови.
«Большинство полицейских продолжительное время являются донорами. Мы ежедневно сталкиваемся с человеческой бедой и знаем, как порой необходима такая помощь. Надеемся, что кровь, сданная сотрудниками полиции в ходе акции, поможет в успешном лечении и спасении жизней жителей нашей республики», - отметил заместитель начальника полиции МВД по РМ полковник полиции Игорь Брежнев.
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Состоялось заседание регионального оперативного штаба по противдействию коронавирусу
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