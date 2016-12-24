В Мордовии работает горячая линия по оказанию помощи людям, прибывающим в республику с территории Донбасса

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Прибытие ожидается уже завтра. «Люди оказались в совершенно бедственном положении – под угрозой была их жизнь, жизнь их близких. И мы делаем то, что естественно для каждого человека в такой ситуации – помогаем. Встречу организуем совместно с волонтёрами. Места для расселения предусмотрены в районах республики и Саранске. Это общежития, гостиницы, свободные жилые помещения муниципальных жилищных фондов. Есть предложения и от жителей районов – по размещению в частных домах.
Дети смогут продолжить учиться в школах. Начала работу горячая линия – по номеру 8 (8342) 39-29-29 жители республики могут предложить помощь», – сообщил руководитель штаба, Первый заместитель Председателя Правительства РМ Игорь Фрейдин.
В районах и в Саранске созданы пункты сбора гуманитарной помощи.
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