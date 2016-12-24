На заседании Правительства Мордовии обсудили вопросы подготовки к паводку и размещения беженцев из Донбасса

Оперативный штаб
В Мордовии первоклассников отправляют на дополнительные каникулы с 7 февраля
21 февраля Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел заседание кабинета министров. По поручению Главы региона Артёма Здунова детально рассматривались вопросы приема и размещения в республике беженцев из Донбасса. Ранее власти Мордовии заявляли о готовности принять 500 человек из ДНР и ЛНР.
Владимир Сидоров поручил главам муниципальных районов основательно подготовиться к приему беженцев, создав комфортные условия размещения. Также прорабатывались вопросы определения детей в детские сады и школы и возможного трудоустройства взрослых.
На заседании рассматривался ход подготовки к предстоящему паводку. В районах Мордовии проводится постоянный мониторинг обстановки, ситуация находится под контролем. Ожидается, что в первой декаде апреля вода в реке Мокша поднимется на 0,5 - 1 метр выше нормы, в Суре – на 1 - 1,5 метра.
В зону возможного подтопления попадают территории 18 муниципальных районов и Октябрьский район Саранска, под водой могут оказаться 19 низководных мостовых сооружений и 17 участков автомобильных дорог федерального и местного значения.
Председатель регионального кабмина поручил руководителям профильных министерств начать подготовку гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод и детально проработать вопросы отсыпки участков дорог в зоне возможного подтопления. «Прошу взять эти вопросы на особый контроль», - распорядился Владимир Сидоров.
Обсуждались вопросы оповещения населения, обеспечения запасов материально-технических средств и продовольственных товаров, организации лодочных переправ и возможной эвакуации жителей из зоны подтопления.
На подготовку к прохождению паводкоопасного периода выделено более 10 миллионов рублей из резервного фонда Правительства Мордовии.
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