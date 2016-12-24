В России начинается подготовка ко второму форуму «Сильные идеи для нового времени»

22 февраля в онлайн-формате пройдет пресс-конференция, главной темой которой станет начало сбора предложений для второго форума «Сильные идеи для нового времени». Также спикеры обсудят основные направления и успешный опыт проведения первого форума.

Посмотреть пресс-конференцию можно будет по ссылке: www.facebook.com/presstass/ Начало в 15.00 по МСК.

Напомним, что целью форума является отбор и реализация 100 самых сильных идей, способных внести значимый вклад в достижение национальных целей развития нашей страны до 2030 года. Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс.

Первый этап, а именно сбор идей, тоже стартует 22 февраля на платформе idea.asi.ru. Любой россиянин, зарегистрировавшись на официальном сайте форума, может предложить свои идеи по развитию нашей страны и набор шагов для достижения конкретной цели.

В предстоящей пресс-конференции в качестве спикеров примут участие помощник Президента РФ и председатель организационного комитета Максим Орешкин, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

«Каждый человек сможет предложить свою идею, получить ее профессиональную оценку и возможности для реализации, – рассказал Максим Орешкин. – Такой уникальный формат позволит аккумулировать предложения граждан со всей страны и сформировать перспективные проекты для развития России, достижения национальных целей до 2030 года. Мы не гонимся за количеством – важно найти действительно интересные и применимые идеи, которые уже в ближайшем будущем смогут изменить ситуацию в той или иной сфере, помочь различным категориям граждан».

К 20 мая экспертный совет Агентства стратегических инициатив отберет ТОП-100 идей из предложенных. В июле состоится очный форум «Сильные идеи для нового времени», на котором 10 наилучший предложений будут представлены Президенту России.

Тематика форума включает в себя семь блоков: «Национальная социальная инициатива», «Национальная технологическая инициатива», «Национальная кадровая инициатива», «Национальная экологическая инициатива», «Предпринимательство», «Развитие регионов» и «Открытый разговор».