В этом году в Мордовии планируется капитально отремонтировать 11 учебных заведений на 800 миллионов рублей

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Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел совещание, посвященное реализации национальных проектов и госпрограмм. В этом году в нашей республике возводится большое количество социально значимых объектов и жилья. Глава кабинета министров поручил просчитать потребность в строительных материалах, чтобы избежать дефицита.
В ближайшее время в Мордовии стартует капитальный ремонт школ, Владимир Сидоров будет лично контролировать ход работ. В этом году планируется отремонтировать 11 учебных заведений, на эти цели направят более 800 миллионов рублей. Премьер-министр регионального кабмина поручил главам муниципальных районов, участвующих в реализации программы капремонта школ, активнее вести подготовительные работы: определить подрядчиков и своевременно освободить помещения, организовав вывоз мебели и оборудования.
На время ремонтных работ дети продолжат обучение в близлежащих школах. Председатель Правительства дал поручение детально проработать вопросы безопасности, при необходимости – сопровождения школьников до учебных заведений. В районах Мордовии планируется изменить маршруты школьных автобусов для подвоза детей в другие школы.
«До 15 августа все работы должны быть завершены, чтобы успеть подготовить учебные заведения ко Дню знаний», - подчеркнул Владимир Сидоров.
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Артём Здунов обсудил с представителями Совета Федерации вопросы эффективного использования наследия ЧМ-2018
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