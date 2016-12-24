В этом году в Мордовии планируется капитально отремонтировать 11 учебных заведений на 800 миллионов рублей

Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел совещание, посвященное реализации национальных проектов и госпрограмм. В этом году в нашей республике возводится большое количество социально значимых объектов и жилья. Глава кабинета министров поручил просчитать потребность в строительных материалах, чтобы избежать дефицита.

В ближайшее время в Мордовии стартует капитальный ремонт школ, Владимир Сидоров будет лично контролировать ход работ. В этом году планируется отремонтировать 11 учебных заведений, на эти цели направят более 800 миллионов рублей. Премьер-министр регионального кабмина поручил главам муниципальных районов, участвующих в реализации программы капремонта школ, активнее вести подготовительные работы: определить подрядчиков и своевременно освободить помещения, организовав вывоз мебели и оборудования.

На время ремонтных работ дети продолжат обучение в близлежащих школах. Председатель Правительства дал поручение детально проработать вопросы безопасности, при необходимости – сопровождения школьников до учебных заведений. В районах Мордовии планируется изменить маршруты школьных автобусов для подвоза детей в другие школы.

«До 15 августа все работы должны быть завершены, чтобы успеть подготовить учебные заведения ко Дню знаний», - подчеркнул Владимир Сидоров.