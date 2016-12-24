Бывший высокопоставленный чиновник Минлесхоза РМ не признает свой вины в ущербе на 200 миллионов

Как сообщает пресс-служба Ленинского суда Саранска, на 21 февраля назначено очередное заседание по громкому делу бывшего первого заместителя руководителя Минлесхоза РМ 56-летнего Вадима Максимкина. Он обвиняется в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства с причинением тяжких последствий.

По данным следствия, первый зам.министра в свое время санкционировал арендатору заготовку древесины на особо охраняемой природной территории в Зубово-Полянском районе Мордовии. Это разрешение выдавалось Максимкиным без каких-либо ограничений и с превышением своих должностных полномочий. В результате предприниматель несколько лет вырубал лес, в том числе, в границах памятника природы «Урочище «Белые озера». От такой варварской деятельности государству был причинен материальный ущерб на сумму более 86 миллионов рублей.

Кроме того, в результате бесконтрольных лесозаготовок памятнику природы был причинен экологический ущерб, выражающийся в полном уничтожении древесного и кустарникового яруса, нарушении почвенного покрова и т.д. Вырубка высокоствольных деревьев привела к уменьшению потенциальных мест гнездования редких и исчезающих видов птиц, включенных в Красную книгу. Вырубка старых дубов непосредственно в водоохранной зоне привела к сокращению кормовой базы многих видов животных и мест гнездования птиц. Согласно заключению экспертов, в результате незаконных действий Вадима Максимкина государству был причинен материальный ущерб на сумму более 121 миллиона рублей.

Противоправная деятельность бывшего первого заместителя министра была задокументирована сотрудниками Управлениея ФСБ России по Республике Мордовия. По уголовному делу представителем Росимущества к Максимкину заявлен гражданский иск на возмещение ущерба от преступления. Сам бывший лесной начальник свою вину не признает.