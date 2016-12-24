Мордовия первой присоединяется к проекту Общественной палаты России по созданию дорожной карты для беременных женщин

17 февраля Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в заседании комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, где была представлена первая дорожная карта для беременных женщин. В нее включены правила общения с пациентками на приеме у врача-гинеколога, информационные буклеты о помощи, которую могут получить будущие мамы, а также подарки к родам. Пилотным регионом проекта станет Республика Мордовия.



«Мы разработали единственную в России дорожную карту для беременных. С первого визита к врачу женщина должна чувствовать поддержку и заботу государства. Поэтому мы научим специалистов на местах быть вежливыми и дружелюбными, напоминать о том, что есть помощь от государства, бизнеса и НКО, и даже дарить пинетки – первый подарок для малыша. Рекомендации по общению будут актуальны и для небеременных пациенток, потому что они формируют позитивное позиционирование материнства в целом», - объяснила Наталья Москвитина, инициатор проекта, член комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей, глава Благотворительного фонда «Женщины за жизнь».



Переход к новой системе займет менее года. За это время планируется разработать сценарий общения врача-гинеколога с пациенткой и буклеты о помощи беременным в республике на региональном и федеральном уровнях, которые также можно будет выдавать на приеме, обучить врачей новому порядку работы. Кроме того, в Мордовии будет введена новая мера поддержки для будущих мам – подарок к родам со всем необходимым на первые месяцы жизни малыша (одежда, средства гигиены и ухода и так далее).



Артём Здунов всецело поддержал инициативу общественников, Мордовия первой из регионов опробует дорожную карту на практике.



«Демографическая ситуация в Мордовии, как и в целом по России, остается непростой. Важно уже сейчас серьезно задуматься над формированием базы будущего для региона. Мы участвуем во всех национальных проектах, во всех федеральных программах развития, строим детские сады, школы, жилье – обеспечиваем качественные условия для жизни. У нас действует более 30 мер поддержки семей с детьми. Но есть вопрос: для кого мы создаем эту инфраструктуру, если миграционный отток достаточно большой, а рожают мало? Поэтому так важно подключиться к вопросам демографии уже на первом этапе – когда женщина обращается врачу, развеять ее страхи по поводу будущего ребенка, дать всю информацию о мерах поддержки, предоставляемых на всех уровнях. Самые важные слова, консультации экспертов, юристов, психологов должны прозвучать именно на этом этапе, поэтому Мордовия, безусловно, присоединяется к этому важному проекту!» – обозначил позицию региона Артём Здунов.



В основе нового сценария общения лежат принципы заботы о материнстве и уважения к будущему ребенку. Согласно новому алгоритму врач будет поздравлять с беременностью и не будет сам предлагать аборты без медпоказаний. Также на приеме станут показывать развитие ребенка в эмбриональной стадии. Каждой пациентке будут выдавать пинетки и буклет о помощи. Женщинам в трудной жизненной ситуации предложат дополнительную помощь местного фонда.



Напомним, ранее идея была представлена в Общественной палате РФ. Проект призван снизить число абортов и повысить рождаемость. Над документом работали перинатальные психологи, юристы, гинекологи фонда «Женщины за жизнь». В нем есть слова-подсказки и стоп-слова для врачей-гинекологов. Необходимость разработать единый сценарий возникла из-за проведенного фондом исследования. 80% из 3000 женщин заявили о важности поддержки врача в период беременности.





