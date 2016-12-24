В Мордовии стартовал отбор волонтеров для проведения Нацфинала WorldSkills Russia и Форума движения Ворлдскиллс Россия

Ледовый дебют
Глава Мордовии открыл в Саранске юниорское первенство России по фигурному катанию
В Мордовии открыт набор волонтеров для помощи в проведении финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который состоится в Саранске с 24 по 28 мая, а также для Форума движения Ворлдскиллс Россия, который пройдет в республике с 30 мая по 2 июня.
Оргкомитет чемпионата планирует привлечь более 500 добровольцев. Для того чтобы стать волонтером, необходимо пройти регистрацию по ссылке. Набор продлится до 30 апреля 2022 года. Группа мероприятия Вконтакте - https://vk.com/wsr_volunteers_rm.
На чемпионате и форуме волонтеры будут задействованы в различных направлениях, среди которых - сопровождение участников и гостей чемпионата, аккредитация, выдача униформы. Помощь добровольцев потребуется в организации работы всех площадок мероприятий, на торжественных церемониях открытия и закрытия.
В целях эффективной подготовки для волонтеров будет организовано специальное обучение, позволяющее узнать больше о чемпионате и форуме, направлениях волонтерской деятельности в рамках их проведения, а также детально изучить площадки.
Программа подготовки и обучения реализуется оргкомитетом финала X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и Форума движения Ворлдскиллс Россия совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)».
Неважно, где ты учишься или работаешь – если тебе уже 16 лет, то ты можешь стать Волонтёром WorldSkills Russia. Волонтерское движение в России активно развивается и поддерживается со стороны правительства. Участие в нем позволяет получить дополнительные баллы при поступлении в образовательные учреждения и преимущество при устройстве на работу.
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