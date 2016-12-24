Коллекторские агентства в Мордовии заплатят штрафы за нарушения при работе с должниками

Все чаще в социальных сетях появляется информация, что граждане стали жертвами психологических атак и незаконных действий так называемых коллекторов. Чтобы не искать помощи в сети Интернет, можно обратиться в Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Мордовия.

Так в 2021 году в Управление поступило 152 обращения по вопросам незаконных действий коллекторов. Это на 42 обращения больше, чем в 2020 году.

В 2021 году за чрезмерную коллекторскую прыть в Мордовии к ответственности были привлечены 15 юридических лиц. Среди нарушений, которые встречаются чаще всего — частые звонки и смс-сообщения в неположенное время, в письмах, направленных по почте, отсутствовали необходимые реквизиты самой организации для оплаты просроченной задолженности.

По данным Управления ФССП по РМ, в республике за такие нарушения законодательства в течение года неоднократно привлекались к административной ответственности ООО МКК «Денежная истина», ООО «Гарантированные финансы», ООО МКК «Финансовая свобода». Всего было составлено 19 протоколов об административных правонарушениях. Виновных лиц обязали оплатить штрафы на общую сумму 715 тысяч рублей.

Напомним, что Федеральным законом точно установлено время и количество коллекторских звонков. Не допускается взаимодействие с должником в рабочие дни с 22.00 до 08.00, в выходные и праздничные дни с 20.00 до 09.00. Количество телефонных звонков не может превышать одного в сутки, двух в неделю и восьми в месяц, отправка сообщений - двух раз в сутки, четырех раз в неделю и шестнадцати раз в месяц. Сотрудники коллекторского агентства не вправе встречаться с должником чаще 1 раза в неделю.

Не допускается взаимодействие с должником, который признан банкротом или в отношении которого введена процедура реструктуризации долгов. Кроме того, коллекторам запрещено контактировать с недееспособными гражданами, больными, находящимися на стационарном лечении, с инвалидами первой группы и несовершеннолетними.

Еще одно четкое ограничение – письменный отказ, предоставленный должником. На это хотелось бы обратить особое внимание: у гражданина есть возможность просто отказаться от общения с коллекторами. Для этого нужно отправить письменный отказ через нотариуса или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Если звонки и другие действия после этого не прекратятся, необходимо обратиться в службу судебных приставов.