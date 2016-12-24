В Мордовии отменили обязанность использовать одноразовые перчатки в магазинах и на транспорте

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16 февраля в Указ Главы РМ о режиме повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции были внесены изменения.
В соответствии с ним в республике отменяется обязанность использовать одноразовые перчатки в магазинах и на транспорте.
Также отменяется обязательный прежде режим изоляции для граждан, которые контактировали с больными коронавирусом.
Маски по-прежнему входят в перечень необходимых антивирусных мер.
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