В Мордовии отменили обязанность использовать одноразовые перчатки в магазинах и на транспорте

16 февраля в Указ Главы РМ о режиме повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции были внесены изменения.

В соответствии с ним в республике отменяется обязанность использовать одноразовые перчатки в магазинах и на транспорте.

Также отменяется обязательный прежде режим изоляции для граждан, которые контактировали с больными коронавирусом.

Маски по-прежнему входят в перечень необходимых антивирусных мер.